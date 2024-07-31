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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يرتفع تنسيق الجامعات 2024؟ .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

قال الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن تنسيق الجامعات 2024 تحكمه مجموعة من العوامل من بينها ميول واتجاهات الطلاب، ولكنه أمر غير معلوم حتى الآن، لكننا قد نشهد إقبالا وتوجها من الطلاب على كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك سيوجه التنسيق إلى شكل مختلف.
 

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تنسيق الجامعات 2024 القاهرة

 

واضاف حجازي لصدى البلد ، تنسيق الجامعات 2024 أنه يتوقف على أعداد الطلاب المقبولين في الكليات، وبالتالي بالتأكد في ظل وجود عدد محدد من الطلاب مسموح بالتحاقهم بمسار معين، ذلك يرفع من الحد الأدنى للقبول بالكلية، ويكون لدينا فرصة أكبر للانتقاء وفرصة أكبر لتفضيل بعض الطلاب حسب مجموعهم، فالمعمول به في نظام التنسيق حاليا هو مجموع الدرجات في الثانوية العامة وهو المعيار الثالث المتحكم في تنسيق الثانوية العامة 2024.

 

تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم 
 

وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وايضا ما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 وهذا بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة 
تنسيق الجامعات 2024 أدبي


كما أكد المجلس أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

وقد وافق المجلس أيضا على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين في الجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا) من أجل الالتحاق بالعام الجامعي 2024/2025.
 

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة. 

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