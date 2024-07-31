موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

تنشغل معظم الأسر المصرية حاليا بانتظار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 ، التي من المقرر ان تحسم مصير (745086) طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 434 ألف و574 طالب وطالبة في علمي علوم ، و102 ألف و827 طالب وطالبة علمي رياضة ، و 207 ألف و685 طالب وطالبة في شعبة أدبي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل رسمي .

وقالت الوزارة ، أن أعمال تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024 مازالت جارية في الكنترولات ولم تنتهي حتى الآن، مشددة على أن كل ما يثار على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 ما هي إلا تكهنات واجتهادات غير رسمية لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم ، أن الاجتماعات والمناقشات الدائرة داخل أروقة الوزارة حاليا بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 ، تميل إلى أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أوائل الأسبوع القادم بحد أقصى .

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مشيرةً إلى أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس مثل كل عام.

وأفادت الوزارة بأن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم سوف يضمن لطلاب الثانوية العامة 2024 سرعة وسهولة ودقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة على عكس ما سيحدث لو تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإصدار بيان رسمي وكذلك عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة القادمة .

وسوف يشمل هذا البيان المرتقب صدوره من وزارة التربية والتعليم ، صور لوزير التربية والتعليم أثناء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ، مع ذكر تفاصيل : النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 ، وأعداد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2024 ، وأعداد الطلاب المقرر دخولهم الدور الثاني في نتيجة الثانوية العامة 2024 ، وأعداد الطلاب الباقين للإعادة في نتيجة الثانوية العامة 2024 ، وأعداد أوائل الثانوية العامة 2024 ومحافظاتهم وأسمائهم وصورهم ومجاميعهم ومدارسهم .

صدى البلد نتيجة الثانوية العامة

ومن المقرر أن يتيح موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع يظهر على الموقع بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من وزير التربية والتعليم

حيث سيتمكن طلاب الثانوية العامة الموجودين على مستوى الجمهورية من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط مجاني يكشف لكل طالب عن درجاته في جميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مفاجئات في الدرجات

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بأيام ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مؤشرات مطمئنة جدا ، حيث ارتفعت نسب النجاح في 7 مواد عن العام الماضي بشكل ملحوظ في الشعبتين العلمية والأدبية .

ففي نتيجة الثانوية العامة 2024 ، جاءت نسبة النجاح في الفيزياء بلغت 94.21% ؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا وطالبة بنسبة 2.27% ، وهو ما يعني زيادة ملحوظة في نسبة النجاح في الفيزياء عن العام الماضي ، حيث أنه في العام الماضي كانت قد بلغت نسبة النجاح بلغت 91% فقط ، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الفيزياء نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.

وفي نتيجة الثانوية العامة 2024 ايضا جاءت نسبة النجاح في امتحان الكيمياء هذا العام تجاوزت الـ 92% ، وهو ما يعني ايضا زيادة ملحوظة في نسبة النجاح في مادة الكيمياء عن العام الماضي ، حيث أنه في العام الماضي كانت قد بلغت نسبة النجاح في امتحان الكيمياء 88.9% فقط .

كما أكدت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024 ، أنه في امتحان التاريخ بلغت نسبة النجاح 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95%؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب، في حين أنه في العام الماضي بلغت نسبة النجاح 90.2% فقط، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

وأكدت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024 ايضاً ، أن نسبة النجاح في امتحان الجغرافيا تجاوزت الـ92%، في حين أنه في العام الماضي كانت نسبة النجاح في امتحان الجغرافيا 91.6% فقط.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكذلك تطبيق واتس اب رسائل تزعم اعلان لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بعيدا عن موقع وزارة التربية والتعليم

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب من الضغط على ما يتم تداوله من رسائل على فيس بوك و واتس اب بعنوان لينك نتيجة الثانوية العامة 2024

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن رسائل لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 المتداولة على السوشيال ميديا هي رسائل وهمية تحمل روابط خطيرة بعضها “فيروسات ” وبعضها الاخر “لسرقة اليانات” وبعضها “روابط وهمية” بهدف استغلال قلق و توتر طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم الذين ينتظرون لينك نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة انتظار ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم فقط ، مشيرةً إلى أنه سيكون الوحيد الموثوق في بياناته بشكل رسمي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنها سوف تعلن خلال بيان رسمي عن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من وزير التربية والتعليم

وسيجد طلاب الثانوية العامة 2024 رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 من الكنترولات قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، حيث أن جميع إجراءات تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024 مؤمنة تأمينا كاملا ، ولم يتم الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024 في شكلها النهائي اصلا حتى الآن

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الثانوية العامة 2024 ، ستعلن للجميع في وقت واحد بعدالة وشفافية مطلقة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

أوائل الثانوية العامة 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا من خلالل الكنترولات ، بتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 ، والتي من المقرر أن تشمل أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

و وفقا لما هو متبع كل عام قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة ، يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2024 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة ، ومن جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وقبل الاستقرار على القائمة النهائية لـ أوائل الثانوية العامة 2024 ، تقوم لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين للقائمة لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة قبل اعتماد القائمة بشكل نهائي.

ازاي اجيب نتيجة الثانوية العامة 2024 ؟

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوات :