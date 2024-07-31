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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عمان تدين اغتيال إسماعيل هنية في طهران

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، إن اغتيال إسماعيل هنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وتقويضًا واضحًا لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة على موقف السلطنة الثابت في رفض كافة أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته فضلًا عن رفض انتهاكات سيادة الدول وحرماتها.

ودعت الخارجية العمانية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والاغتيالات السياسية والتحرّك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشريف.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لذوي إسماعيل هنية، ومُرافِقه، داعية للشعب الفلسطيني الشقيق وللقيادة الفلسطينية الصبر والسلوان.

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