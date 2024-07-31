العراق يدين اغتيال إسماعيل هنية في طهران

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "حكومة العراق تدين بأشد العبارات لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة غادرة استهدفت مقر إقامته".

وأكدت الخارجية العراقية في بيانها، أن "هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

وعبرت الوزارة عن "تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه اللحظات العصيبة"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول".

وأشارت إلى"التزام جمهورية العراقية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".