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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة خمسة أشخاص في تصادم سيارة بموتوسيكل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث أعلى الكوبري القديم ببرق العز حيث اصطدمت سيارة في موتوسيكل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الكوبري القديم ببرق العز حيث اصطدمت سيارة تسير بالاتجاه المخالف مع موتوسيكل مما أدى إلى وقوع خمس مصابين.
انتقل ضباط المباحث ورجال الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة خمسة أشخاص، هم نور هشام عبدالله محمد إسماعيل 17 عاما واصابتها ما بعد الارتجاج، نغم محمد كامل ابراهيم 17عاما ومصابة باشتباه كسر بالساقين ،  نور ايمن يوسف عوض 17 عاما اشتباه كسر بالزراع الايمن والساق اليسري، ميار محمود عطيه احمد 17 عاما مصابة باشتباه كسر بالساقين وآلام بالعمود الفقرى، وفاروق محمد شعبان أبو سعدة 60 عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اخطار النيابة العامة.

سما ضباط المباحث تصادم سيارة بموتوسيكل كدمات متفرقة وقوع حادث تصادم أليس دقهلية وقوع حادث تصادم سيارة حادث تصادم مديرية أمن الدقهلية

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