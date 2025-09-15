الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي

ذكرت وكالة رويترز أنه من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع اتفاقية للتعاون في المجال النووي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن.

وتستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، في زيارة دولة ثانية تاريخية، وسط ترقب كبير لإبرام اتفاقيات اقتصادية وتكنولوجية ضخمة.

وتتصدر المشهد شركتا التكنولوجيا العملاقتان «إنفيديا» و«أوبن إيه آي»، اللتان تضمان أبرز الأسماء في الوفد التجاري المرافق لترامب، مما يرسل رسالة واضحة بأن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، هي محور هذه الزيارة الاستثنائية.

وفي خطوة هامة، أعلنت السفارة البريطانية في واشنطن عن استعداد البلدين لتوقيع اتفاقية تكنولوجية غير مسبوقة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللذين تتجاوز قيمتهما الإجمالية تريليون دولار.

ووفقاً للسفارة، ستركز الشراكة على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الاتصالات، الحوسبة الكمومية. ومن شأن هذا التعاون أن يفتح آفاقاً جديدة للشركات والمستهلكين في كلا البلدين.