سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي

ذكرت وكالة رويترز  أنه من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع اتفاقية للتعاون في المجال النووي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن.

وتستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، في زيارة دولة ثانية تاريخية، وسط ترقب كبير لإبرام اتفاقيات اقتصادية وتكنولوجية ضخمة. 

وتتصدر المشهد شركتا التكنولوجيا العملاقتان «إنفيديا» و«أوبن إيه آي»، اللتان تضمان أبرز الأسماء في الوفد التجاري المرافق لترامب، مما يرسل رسالة واضحة بأن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، هي محور هذه الزيارة الاستثنائية.

وفي خطوة هامة، أعلنت السفارة البريطانية في واشنطن عن استعداد البلدين لتوقيع اتفاقية تكنولوجية غير مسبوقة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللذين تتجاوز قيمتهما الإجمالية تريليون دولار. 

ووفقاً للسفارة، ستركز الشراكة على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الاتصالات، الحوسبة الكمومية. ومن شأن هذا التعاون أن يفتح آفاقاً جديدة للشركات والمستهلكين في كلا البلدين.

