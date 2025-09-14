قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

هاجر هانئ

البذور مليئة ليس فقط بالنكهة ولكن أيضا بفوائد صحية هائلة، والتي تشمل توفير التغذية والصحة الجيدة، أوضح طبيب الجهاز الهضمي المتعلم في جامعة هارفارد وستانفورد الدكتور سوراب سيثي مؤخرا كيف أن توقيت تناول بعض البذور الصحية يحدث فرقا كبيرا في مدى فعالية امتصاص الجسم لمغذياتها وفوائدها.

في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: "تناول بذور الشيا في الصباح أو قبل التمرين لأن أليافها القابلة للذوبان تبطئ الهضم وتثبت نسبة السكر في الدم".

"تناول بذور الكتان في الصباح، ويفضل أن تكون مطحونة، لأنها يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الأمعاء." تناول بذور السمسم مع العشاء، لأنها تحتوي على الكالسيوم ويمكن أن تحسن كثافة العظام مع تقليل الإجهاد التأكسدي بين عشية وضحاها. 
قال الدكتور سيثي لمتابعيه على إنستغرام: "تناول بذور الشمر بعد كل وجبة لأن أنيثول يريح عضلات الجهاز الهضمي ويخفف من الغازات والانتفاخ".

كيف تكون التوقيتات مهمة عندما يتعلق الأمر باستهلاك البذور؟


بينما يتساءل الكثير من الأشخاص عن دور التوقيت عندما يتعلق الأمر بالحصول على التغذية من البذور، يؤكد الدكتور سيثي على حقيقة أن هذه مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتنظيم صحة الأمعاء.

في ساعات الصباح، تحفز هذه البذور إنتاج الإنزيمات الهضمية للمساعدة في انهيار الطعام ويمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات المعدة.

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

بذور الشيا هي قوة لكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم حركات الأمعاء ويمنع الإمساك. وفقا للخبراء، يعمل محتوى الألياف في بذور الشيا كبريبايوتكس، مما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي والمتوازن. بصرف النظر عن ذلك، تمتص بذور الشيا الكثير من الماء وتشكل هلاما يساعد على ترطيب وتزييت الجهاز الهضمي - وبالتالي تخفيف الهضم.

محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، تتمتع بذور الشيا بخصائص مضادة للالتهابات تقلل بشكل كبير من التهاب الأمعاء وتقلل من البكتيريا الضارة، يمكن دمج بذور الشيا في وجباتك اليومية عن طريق إضافتها إلى عصائر الإفطار أو الزبادي أو دقيق الشوفان أو بودنغ الشيا، يمكنك أيضا نقعها في الماء، والتي يمكنك شربها طوال اليوم.

فوائد بذور الكتان
بذور الكتان مفيدة للغاية لصحة أمعائك، لأنها لا تحسن الهضم فقط بسبب محتواها العالي من الألياف، مما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويخفف من الإمساك، إنها أيضا بريبايوتكس رائعة، مما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

وفقا للأطباء، فإن بذور الكتان مليئة بالصمغ وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لا تقلل من الالتهاب فحسب، بل تحمي أيضا بطانة أمعائك.
يمكنك استخدام بذور الكتان في وجباتك بطرق مختلفة، والتي تشمل:
تناولهم ككل عن طريق التحميص وإضافة القليل من الملح
رش بذور الكتان المطحونة على الزبادي أو دقيق الشوفان أو الحبوب أو في العصائر
دمج بذور الكتان المطحونة في السلع المخبوزة مثل الكعك .

فوائد بذور الشمر
بذور الشمر مفيدة للغاية لمعدتك، لأنها مليئة بالألياف، والتي لا تعزز حركات الأمعاء الصحية فحسب، بل لها أيضا خصائص ريحية تخفف من الغازات والانتفاخ عن طريق استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.
وفقا للخبراء، فإن الشمر أو saunf له دور فعال في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية للمساعدة في انهيار الطعام ويمكن أن يساعد في تخفيف تقلصات المعدة بسبب آثارها المضادة للتشنج.

المصدر: timesnownews

