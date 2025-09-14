ماذا يحدث عند تناول أوراق الجوافة؟

أوراق الجوافة معروفة في الطب الشعبي بفوائدها، خصوصًا لمشاكل الجهاز التنفسي والهضمي.

وشرب منقوع أو مغلي أوراق الجوافة على معدة فارغة قد يكون له بعض التأثيرات، لكن لابد من اتخاذ الاحتياطات :



الفوائد المحتملة:

تهدئة الكحة والتهابات الجهاز التنفسي.

المساعدة في تقليل الإسهال وتنظيم حركة الأمعاء.

غنية بمضادات الأكسدة، وقد تدعم المناعة.

تساعد في تقليل مستوى السكر في الدم (مفيد لمرضى السكر ولكن بحذر).

الاحتياطات:

شربها على معدة فارغة ممكن يسبب هبوط بسيط في سكر الدم عند بعض الأشخاص.

الإكثار منها قد يؤدي إلى إمساك أو اضطراب في المعدة.

لا يُنصح بالاعتماد عليها وحدها لعلاج الأمراض المزمنة.

الحوامل والمرضعات ومرضى الضغط أو السكر لازم يستشيروا الطبيب قبل الانتظام عليها.

الأفضل استخدامها باعتدال، مثل كوب واحد يوميًا أو عند الحاجة، وليس بشكل مفرط.

