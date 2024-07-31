باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها بصور بإطلالة أنيقة ولافتة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت صبا مبارك، مرتدية فستان قصير وأنيق باللون الأزرق وجاء الفستان بتصميم مختلف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت صبا مبارك، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت صبا مبارك، أن تظهر ب لوك جديد فارتدت باروكة طويلة باللون البني لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور صبا مبارك..