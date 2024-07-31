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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان رسمي من "الأولمبية الجزائرية" لتفنيد هجمات الصحافة الأجنبية ضد الملاكمة إيمان خليف

صدى البلد

تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية، ببيان رسمي حول الهجمات التي تتعرض له الملاكمة الجزائرية إيمان خليف قبل بدء مشاركتها في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وجاء فيه: “ تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف  بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا”.

وتابع: “إيمان خليف تجسد روح التميز والعزيمة والصمود. لدينا ثقة كبيرة في قدراتها. آمالنا ودعمنا معك يا إيمان. الأمة كلها تقف خلفك، فخورون بإنجازاتك والشرف الذي تجلبينه للجزائر. دعونا نركز على موهبتك الرائعة والعمل الجاد الذي بذلتيه لتمثيل وطننا على الساحة العالمية”.

وطالبوا الجمهور بتشجيع  بطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً وسنقوم بكل الإجراءات الازمة لكل من يتطاول على ابطالنا.

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