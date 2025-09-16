ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال

تعتبر هذه الليلة هي الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 شهداء وعدد من المصابين جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما سقط 8 شهداء وأكثر من 40 جريحا جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الأمن العام شمالي غزة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من مساء الإثنين إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون 2".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

و أفادت "سكاي نيوز عربية" ، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة.



وأضافت: "الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة".

وتابعت: "القصف على مدينة غزة لم يتوقف منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي".

و لا يوجد أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى.

و أشارت إلى أن إسرائيل تضغط على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب.