الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أهوال غزة.. 50 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال على القطاع

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مصادر بالدفاع المدني بغزة، بأن قرابة 50 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف.


و شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما شن غارة جوية أخرى في محيط مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة، نتج عنها شهداء ومصابون ومفقودون.

ووقعت إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة المعسكر بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الشاطئ غربي مدينة غزة.

و وقعت 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة، بحسب ما افاد به التلفزيون الفلسطيني، مساء أمس الإثنين.

وأشار التلفزيون إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

