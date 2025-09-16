قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
أخبار العالم

حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين

هاجر رزق

أكدت حركة حماس، أن مصير المحتجزين بيد حكومة نتنياهو وما تتعرض له مدينة غزة يهدد حياتهم.

وأضافت الحركة في بيان، أن نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تعلم أن نتنياهو يدمر كل فرص إعادة المحتجزين.



وأوضحت، أن تصريحات ترامب انحياز لإسرائيل وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير، وتجسد تغاضيا عن استشهاد نحو 65 ألف مدني بريء في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

و من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددا.

وأكد مكتب نتنياهو في منشور على "إكس"، أن استهداف قادة حركة حماس في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما".
ونفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغه بهجوم الدوحة قبل وقوعه، و ذلك خلال مؤتمر صحفي.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

الفنانة بسنت النبراوي

بسنت النبراوي لـ صدى البلد: فقدت الثقة في الناس بعد خداع صديقتي لي

الفنانة هدي الاتربي و الفنان ياسر جلال

هدى الأتربي: كلهم بيحبوا مودي تحد جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

حمو بيكا يؤدى مناسك العمرة

حمو بيكا يؤدي مناسك العمرة ويدعو للمسلمين .. شاهد

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

