حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين

أكدت حركة حماس، أن مصير المحتجزين بيد حكومة نتنياهو وما تتعرض له مدينة غزة يهدد حياتهم.

وأضافت الحركة في بيان، أن نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تعلم أن نتنياهو يدمر كل فرص إعادة المحتجزين.





وأوضحت، أن تصريحات ترامب انحياز لإسرائيل وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير، وتجسد تغاضيا عن استشهاد نحو 65 ألف مدني بريء في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

و من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددا.

وأكد مكتب نتنياهو في منشور على "إكس"، أن استهداف قادة حركة حماس في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما".

ونفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغه بهجوم الدوحة قبل وقوعه، و ذلك خلال مؤتمر صحفي.