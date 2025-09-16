قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
أخبار العالم

موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة

هاجر رزق

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً أمس الإثنين للسيطرة على مدينة غزة.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن الحرب في غزة ليست حرب ترمب بل حرب نتنياهو وهو سيتحمل مسؤولية ما سيحدث بعدها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تؤيد العملية البرية في غزة لكنها تريد تنفيذها بسرعة.

و في سياق متصل، وقعت 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة، بحسب ما افاد به التلفزيون الفلسطيني، مساء أمس الإثنين.

وأشار التلفزيون إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من مساء الإثنين إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون.

الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً غزة الحرب ترمب

