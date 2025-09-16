مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

الحزام الناري (الهربس النطاقي) هو مرض فيروسي مؤلم يظهر عادة على شكل طفح جلدي وفق مسار عصب معين في الجسم.

سببه الأساسي إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي (Varicella Zoster Virus) الذي يظل كامنًا في الأعصاب بعد الإصابة بالجديري المائي في الطفولة.

أسباب الإصابة بالحزام الناري:

ضعف جهاز المناعة: نتيجة التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة الضغط النفسي والتوتر: يزيد من احتمالية تنشيط الفيروس الكامن.

تناول بعض الأدوية: مثل أدوية تثبيط المناعة أو العلاج الكيميائي.



الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV) أو أمراض تؤثر على المناعة.



التعرض لعدوى أو إجهاد بدني شديد.



أعراض الإصابة بالحزام الناري:

ألم أو وخز أو حكة في منطقة معينة من الجلد قبل ظهور الطفح.

طفح جلدي أحمر يتطور إلى بثور مملوءة بالسوائل.



ظهور البثور على جانب واحد فقط من الجسم (غالبًا على الصدر أو الوجه أو الرقبة).

شعور بالحرقان أو وخز شديد في مكان الطفح.

الحمى والإرهاق والصداع أحيانًا.

بعد شفاء الطفح، قد يبقى ألم عصبي مزمن (يسمى الألم العصبي التالي للهربس) خاصة لدى كبار السن