قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

الحزام الناري
الحزام الناري
ريهام قدري

الحزام الناري (الهربس النطاقي) هو مرض فيروسي مؤلم يظهر عادة على شكل طفح جلدي وفق مسار عصب معين في الجسم. 

سببه الأساسي إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي (Varicella Zoster Virus) الذي يظل كامنًا في الأعصاب بعد الإصابة بالجديري المائي في الطفولة.

أسباب الإصابة بالحزام الناري:
ضعف جهاز المناعة: نتيجة التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة الضغط النفسي والتوتر: يزيد من احتمالية تنشيط الفيروس الكامن.

تناول بعض الأدوية: مثل أدوية تثبيط المناعة أو العلاج الكيميائي.


الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV) أو أمراض تؤثر على المناعة.


التعرض لعدوى أو إجهاد بدني شديد.


أعراض الإصابة بالحزام الناري:
ألم أو وخز أو حكة في منطقة معينة من الجلد قبل ظهور الطفح.
طفح جلدي أحمر يتطور إلى بثور مملوءة بالسوائل.


ظهور البثور على جانب واحد فقط من الجسم (غالبًا على الصدر أو الوجه أو الرقبة).

شعور بالحرقان أو وخز شديد في مكان الطفح.

الحمى والإرهاق والصداع أحيانًا.

بعد شفاء الطفح، قد يبقى ألم عصبي مزمن (يسمى الألم العصبي التالي للهربس) خاصة لدى كبار السن

الحزام الناري الهربس اسباب الحزام الناري اعراض الحزام الناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

حمزة نمرة

بعد نجاح قرار شخصي.. حمزة نمرة يعلن مفاجأة: ألبومي الجديد بعد 3 شهور

الفنان حمزة نمرة

حمزة نمرة: جمهوري من كافة الأعمار والعائلات وهذا يسعدني جدا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: بعض الكتاب الإسرائيليين أكثر تطرفا من حكومة نتنياهو

بالصور

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد