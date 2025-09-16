مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

أثارت الفنانة جنات إعجاب جمهورها ومتابعيها في أحدث ظهور لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية، حيث تألقت بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار منذ اللحظة الأولى.

فقد اختارت النجمة المغربية فستاناً طويلاً باللون الأخضر الزاهي، تميز بقصّة ضيقة أبرزت قوامها الممشوق وجعلتها محط أنظار الحاضرين.

وجاء تصميم الفستان بسيطاً وراقياً في الوقت نفسه، إذ اعتمد على شكل مجسم " التي منحتها لمسة عصرية، فيما انسدل القماش حتى الأرض ليضفي على الإطلالة مزيداً من الفخامة.



وأكملت جنات إطلالتها بلمسات جمالية ناعمة، حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة انسيابية طبيعية، مع مكياج هادئ ركز على إبراز ملامحها الرقيقة، فيما اختارت تدرجات لونية ناعمة لظلال العيون وأحمر شفاه بلون وردي خفيف، ما أضفى عليها مظهراً متألقاً دون مبالغة.

أما من حيث الإكسسوارات، فاكتفت بقطع بسيطة وراقية من الأساور والخواتم، إضافة إلى عقد رقيق زيّن منطقة الرقبة ليكمل أناقة الفستان.



وقدمت جنات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، إذ امتلأ المسرح بأجواء مبهجة مليئة بالطاقة الإيجابية، حيث غنّت أجمل أغنياتها الرومانسية التي اشتهرت بها، وتبادل معها الجمهور الغناء في لحظات مميزة عكست محبّة كبيرة للفنانة.