مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

عجوة بالبيض
عجوة بالبيض

العجوة بالبيض وصفة قديمة ومشهورة في بعض البيوت العربية، خصوصًا في الصعيد وسيناء والحجاز، وهي تجمع بين القيمة الغذائية العالية للتمر (العجوة) والبروتين الموجود في البيض.
إليك أبرز فوائدها:

طاقة فورية للجسم:
التمر غني بالسكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، ومع البيض يعطي الجسم دفعة طاقة قوية تدوم لفترة طويلة.

غنية بالبروتين والحديد:
البيض مصدر ممتاز للبروتين، ومع الحديد الموجود في التمر تساعد الوجبة في تقوية الدم والوقاية من الأنيميا.

تعزيز المناعة:
التمر يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم، ومع فيتامين D وB12 من البيض يقويان جهاز المناعة.

مفيدة للعظام والأسنان:
التمر فيه كالسيوم وفوسفور، والبيض فيه فيتامين D، وكلاهما يساعد على صحة العظام.

تحسين الهضم:
الألياف الموجودة في العجوة تسهّل الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك.

وجبة مشبعة ومتكاملة:
تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة، السكريات الطبيعية، البروتينات والدهون الصحية، فتُعتبر فطار مثالي أو سناك مغذي.


تحذير بسيط:
تناولها باعتدال لأنها غنية بالسعرات الحرارية.
مرضى السكري أو من يتبعون حمية للتخسيس يجب أن ينتبهوا للكمية.
 

