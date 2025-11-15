موعد إياب العراق والإمارات في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا العراق والإمارات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب البصرة الدولي في مباراة الإياب ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح منتخب العراق التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عبر اللاعب علي الحمادي، قبل أن يحرز لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 18.

ويلتقي المنتخبان بنظام الذهاب والإياب، والفائز منهما سيتأهل إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث سيتنافس منتخبان من مختلف القارات للحصول على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنقل شبكة "بي ان سبورت"، المواجهة المرتقبة، فهي الناقل الحصري للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات:

تُقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في الأوقات التالية:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة

الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي