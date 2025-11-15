قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
رياضة

موعد إياب العراق والإمارات في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

يسري غازي

يلتقي منتخبا العراق والإمارات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب البصرة الدولي في مباراة الإياب ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح منتخب العراق التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عبر اللاعب علي الحمادي، قبل أن يحرز لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 18.

ويلتقي المنتخبان بنظام الذهاب والإياب، والفائز منهما سيتأهل إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث سيتنافس منتخبان من مختلف القارات للحصول على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنقل شبكة "بي ان سبورت"، المواجهة المرتقبة، فهي الناقل الحصري للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات:

تُقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في الأوقات التالية:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة

الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي

