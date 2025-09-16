أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"

نشر الكابتن خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة وجهها الكابتن أسامة حسني إلى الكابتن عماد النحاس والكابتن وليد صلاح الدين.



وكتب الغندور: "كابتن أسامة حسني يرسل رسالة الي الكابتن عماد النحاس والكابتن وليد صلاح الدين الفترة القادمة اللاعب اللي عايز و اللاعب الجعان هو اللي يكون موجود في الملعب".





ومن ناحية أخرى، كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن مازالت لجنة الحكماء تضغط بقوة من خلال حسن مصطفى ومراد فهمي من أجل عودة الخطيب عن قراره بشأن الانتخابات.

وقال الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور: «الخطيب يتم الضغط عليه بقوة خلال الأيام المقبلة وبدأت تظهر مؤشرات إيجابية بعد أن أعلن حضورة الجمعية العمومية».

وتابع: «الخطيب وعد المقربين منه دراسة الموقف مره أخرى حال نجاح عمومية الأهلي، ولكن لم يخبرهم بشأن تراجعة رسمي».

واختتم: «المقربين من الخطيب يتوقعوا تراجعه عن موقفه بشأن الانتخابات، حل نجاح عمومية الأهلي المقبلة».