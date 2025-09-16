قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بالصور

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
اسماء محمد

يعد حلى السميد بالبرتقال من الأطعمة الشهية المنتشرة في عدد كبير من البلاد العربية.. فكيف تعديه بمذاق شهي في المنزل؟!

نعرض لكم طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال من خلال وصفة الشيف العربية ماما أسيمة.

مقادير حلى السميد بالبرتقال

مكونات الطبقة البرتقالية:

2 كوب عصير برتقال

25 جرام زبدة

½ 2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة سكر

مكونات الطبقة البيضاء 

5 كوب حليب

كوب سميد

 كوب سكر

رشة فانيليا

طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال 

ادهني قالب أو صينية بالقليل من الزيت واتركيها جانبا.

ضعي عصير البرتقال في حلة صغيرة، بعيدا عن النار ، وأضيفي السكر والنشا والزبدة وقلبي جيدا ثم ضعيه على النار.

قلبي جيدا حتى يصبح سميكا ثم ضعيه في القلب أو الصينية المدهونة بالزيت.

ضعي الحليب في وعاء بعيد عن النار وضيفي عليه السميد والسكر والفانيليا وقلبي جيدا ثم ضعيه على النار وقلبي حتى يتماسك وضعيه في القلب المدهون بالزيت فوق الطبقة الاولى ذات اللون البرتقالي.

 واتركى الحلى حتى يبرد أو ضعيه في الثلاجة وعندما يتماسك ضعي طبق التقديم المسطح فوق القالب واقلبيه ثم يقدم  وبالهنا والشفا.

