طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

يعد حلى السميد بالبرتقال من الأطعمة الشهية المنتشرة في عدد كبير من البلاد العربية.. فكيف تعديه بمذاق شهي في المنزل؟!

نعرض لكم طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال من خلال وصفة الشيف العربية ماما أسيمة.

مقادير حلى السميد بالبرتقال

مكونات الطبقة البرتقالية:

2 كوب عصير برتقال

25 جرام زبدة

½ 2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة سكر

مكونات الطبقة البيضاء

5 كوب حليب

كوب سميد

كوب سكر

رشة فانيليا

طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

ادهني قالب أو صينية بالقليل من الزيت واتركيها جانبا.

ضعي عصير البرتقال في حلة صغيرة، بعيدا عن النار ، وأضيفي السكر والنشا والزبدة وقلبي جيدا ثم ضعيه على النار.

قلبي جيدا حتى يصبح سميكا ثم ضعيه في القلب أو الصينية المدهونة بالزيت.

ضعي الحليب في وعاء بعيد عن النار وضيفي عليه السميد والسكر والفانيليا وقلبي جيدا ثم ضعيه على النار وقلبي حتى يتماسك وضعيه في القلب المدهون بالزيت فوق الطبقة الاولى ذات اللون البرتقالي.

واتركى الحلى حتى يبرد أو ضعيه في الثلاجة وعندما يتماسك ضعي طبق التقديم المسطح فوق القالب واقلبيه ثم يقدم وبالهنا والشفا.