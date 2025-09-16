اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الهرم، محاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري.

اليوم.. محاكمة بدرية طلبة

وقال المحامي مقدم الدعوى ضدها أنه أقام دعوى ضد الممثلة بدرية طلبة، كشف فيها أن الشعب المصري فوجئ بقيام الفنانة بدرية طلبة بتوجيه ألفاظ وعبارات مسيئة فيها إهانة لقطاع كبير من الشعب المصري، واستخدمت ألفاظ وعبارات لا تليق أن تقال في بث مباشر علني أدّت إلى حالة غضب عارم من المواطنين ضدها، وتكدير الأمن والسلم العام، والذي ترتب عليه فتح نقابة الممثلين تحقيق عاجل معها.