مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية

أمرت نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية بحبس زوج لاعبة الجودو دينا علاء 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

لقيت دينا علاء مصرعها في منتصف أغسطس الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الاسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية.

وقررت النيابة بحسبه بعدما استجوبته بصورة رسمية عقب استقرار حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة.

ووجهت النيابة لزوج دينا الاتهام بقتلها إذ استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها.

وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الواقعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الجريمة داخل الشقة.

وأظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة، مصابة بثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة فيما تشير التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة.