هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها

أمل فوزي

رغم أنه قد يتعجب البعض من هذا الاستفهام عن هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة ؟، إلا أن فيه بعض الحيرة والفضول، فهو ظن أولئك الذين يذوقون حلاوة الإيمان ويجدون الراحة في العبادات والطاعات، وهنا يظنون أن في الدنيا أمور أفضل من الجنة ، وهو ما يطرح سؤال: هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة ؟، فعلى كل حال هو من المسائل العجيبة.

هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة

ورد في مسألة هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة ؟، أن الاعتقاد بأن في الدنيا شيئًا أفضل من الجنة هو اعتقاد باطل مخالف لنص القرآن؛ فقال تعالى: {وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}الآية 32 من سورة الأنعام.

 وقال: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(35) } سورة الزخرف.

و قال الإمام الطبري في تفسيره: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفها، إلا متاع الغرور، يقول: إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان، ولا صحة له عند الاختيار، فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور: تصغير لشأن الدنيا، وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية، قليلة زائلة، كما قال تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

 وقال تعالى: وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم ترجع إليه.

 وقال قتادة في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: هي متاع، هي متاع متروكة أوشكت -والله الذي لا إله إلا هو- أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. اهـ.

وصف الجنة

ورد في وصف الجنة أنه لا مثيل لها، هي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة ناضجة, وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

 وورد أن بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة كما قال النبي عندما سُئل عن بنائها فقال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفران». وذكر تربتها في حديث آخر فقال: «أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك».

ورد أن الجنة درجاتٍ أو مراتب يرتقي بها المؤمن حسب درجة إيمانه وعمله، وهي على مائة درجةٍ أدناها منزلة كمن يملك مُلك عشرة أمثال أغنى ملوك الأرض، جناتٌ عرضها السموات والأرض تحتوي على ما لذّ وطاب من مختلف أشكال وأنواع الطعام.

و يجلس أهل الجنة على الأرائك متكئين في قصورٍ تجري من تحتهم الأنهار، في الجنة أنهارٌ وعيونٌ تنبع من الفردوس الأعلى، ووردت أسماء بعضٍ منها مثل: نهر الكوثر: وهو نهرٌ في الجنة أُعطيَ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

و يشرب منه المسلمون في الموقف العظيم يوم القيامة يشربون منه شربةً لا يظمؤون بعدها أبدًا، ووصف نبيّنا الكريم ماء هذا النهر بأنه أشد بياضًا من الثلج، وأحلى من السكر، وأوانيه من ذهبٍ وفضةٍ.

