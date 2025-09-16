مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء16 سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.



مواقيت الصلاة فى القاهرة



موعد صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:17

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:55

موعد صلاة العصر 4:25

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:15 م

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 12:38

موعد صلاة العصر 4:06 م

وقت صلاة المغرب 6:46 م

وقت صلاة العشاء 8:02 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:43 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:04

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

موعد صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد صلاة العصر 4:18 م

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:14م

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

موعد صلاة الفجر5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:20 م

موعد صلاة المغرب 7:0 م

موعد صلاة العشاء 8:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

موعد صلاة الفجر5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م

