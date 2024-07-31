تقليل الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني.. تفاصيل

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى، تجارى ، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

محافظة القاهرة

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وم. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية ، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

تضمنت الجولة زيارة لأعمال التطوير بشارع المنصورية بالجمالية، وباب الفتوح، وباب النصر ، ومنطقة مسجد الحاكم، وبوابة المتولى، وباب زويلة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك فريقا استشاريا متخصصا في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الانتهاء من المشروع ورفع نسب التنفيذ فيه باعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المنطقة.

كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحى منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

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