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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ووفد من الجامعة بالتهنئة للواء عبد الفتاح القصاص بمناسبة توليه منصب مدير أمن القليوبية الجديد ، متمنيًا له التوفيق في مهام مسئوليته الجديدة.

ضم الوفد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وشيرين شوقى أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء أن جامعة بنها تقدر وتثمن الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب والمنشآت الجامعية.

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