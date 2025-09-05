قائمة ضيوف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن تفاصيل قائمة ضيوفه والتي تضم حوالي 750 اسما من صناع السينما بمختلف أنحاء العالم.



قائمة الضيوف تشمل: أنجلينا جولي، كيانو ريفز، ماثيو ماكونهي، سيدني سويني، ريان رينولدز، ناتالي بورتمان، إميلي بلانت، دانيال كريغ، بول ميسكال، ميا جوث، ستيفن سودربيرغ، كلير ديني، باز لورمان، أنوراغ كاشياب، تشارلي إكس سي إكس، جاي بالفين، ميثود مان، جودي فوستر.



كما تشمل أيضا: إدريس إلبا، لي بيونغ هون، داستين هوفمان، رالف فاينز، ريز أحمد، بريان كوكس، كيري واشنطن، جوش أوكونور، سكارليت جوهانسون، سيل، بارك تشان ووك، ودوين جونسون، وغيرهم.



كما يكشف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن قائمة تضم 19 عرضًا عالميًا أول ضمن برنامج "Centrepiece"، الذي يحتفي بأفضل إنتاجات السينما العالمية. وتضم القائمة باقة من الأفلام التي تتنوع بين الدراما، التشويق، القصص الواقعية، والسرديات الشخصية، من توقيع مخرجين من مختلف أنحاء العالم.

أبرز العروض العالمية ضمن البرنامج:

Blood Lines: الفيلم الثاني للمخرجة غيل موريس، دراما ريفية تتناول قضايا العائلة وإعادة التواصل.

Carolina Caroline: من إخراج آدم كارتر ريمير، قصة رومانسية خارجة عن القانون، من بطولة سامارا ويفينغ وكايل جالنر.

Erupcja: من إخراج بيت أوهس، تدور أحداثه حول علاقة متفجرة بين بائعة زهور بولندية (لينا غورا) وسائحة بريطانية (تؤديها المغنية Charli XCX).

Good Boy: فيلم إثارة نفسية من إخراج يان كوماسا، يناقش مفاهيم الحرية والهوية، بطولة ستيفن غراهام، أندريا ريزبورو، وأنسون بون.

I Swear: من إخراج كيرك جونز، يروي القصة الحقيقية الملهمة لـ جون ديفيدسون، الذي ساهمت صراحته وروح الدعابة لديه في تغيير نظرة العالم لمتلازمة توريت.

Nomad Shadow: أولى تجارب المخرجة إيمي إيمانشي، تحكي عن لاجئ يعود قسرًا من إسبانيا إلى الصحراء الغربية.

Palimpsest: The Story of a Name: من إخراج ماري ستيفن، قصة شخصية تستكشف التاريخ المعقد لاسم عائلتها الغربي.

Saipan: من إخراج غلين ليبورن وليزا باروس ديسا، يستعرض الخلاف الشهير بين اللاعب روي كين والمدرب ميك مكارثي قبيل مونديال 2002، بطولة إينا هاردويك وستيف كوجان.

The Condor Daughter: للمخرج البوليفي ألفارو أولموس توريكو، يروي قصة شابة ترث فن التوليد التقليدي، لكنها تحلم باقتحام المدينة بصوتها الغنائي.

The Cost of Heaven: للمخرج الكندي ماثيو دينيس، دراما من بطولة سمير جُسمي، وتعد عودة قوية بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم كندي في TIFF 2016.

The President’s Cake: من إخراج العراقي حسن هادي، فيلم مؤثر يصوّر معاناة شعب تحت الحصار والفقر، في ظل حكم طاغية جشع ومتغطرس.

Unidentified: أحدث أفلام السعودية هيفاء المنصور (Wadjda)، دراما جريمة غير تقليدية تستكشف هوس المجتمع بقصص قتل النساء.

Wasteman: أولى تجارب المخرج كال مكماو، يعيد تقديم دراما السجون بشكل مغاير، من بطولة النجم الصاعد ديفيد جونسون (Alien: Romulus).

Whitetail: للمخرجة الهولندية نانوك ليوبولد، فيلم إثارة هادئ بإيقاع تصاعدي، بطولة ناتاشا أوكيفي (Peaky Blinders).

Youngblood: من إخراج هوبرت ديفيس، بطولة بلاير أندروود وشون دويل، وإعادة تخيّل لفيلم عام 1986، ويعد تكريمًا للمخرج الراحل تشارلز أوفيسر.

