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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنوفية تحصل على المركز الثالث في مسابقة البطل المصري للسلامة البيولوجية

مديرية الصحة في المنوفية
مديرية الصحة في المنوفية

شاركت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية في فعاليات الاحتفالية الخاصة بمسابقة "Egyptian Biosafety heros" البطل المصري للسلامة البيولوجية، برعاية الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية.                

جاء ذلك بقيادة الدكتور محمد محمود فوزي، مدير المديرية، وقد تم ترشيح 2 من محافظة المنوفية وهما الدكتورة نهى إبراهيم، والدكتورة يمنى محمد.

وقد حصلت المحافظة على المركز الثالث  على مستوي الجمهورية في المسابقة التي نظمتها الإدارة المركزية للمعامل المركزية، وهي المسابقة الأولى لأبطال السلامة البيولوجية بمصر.                      

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كان ذلك بحضور  الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة ولاء خاطر، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة عبير عبد العزيز، مدير المخاطر الحيوية والأمان الحيوي بوزارة الصحة، وفي حضور كوكبة من وكلاء الوزارة ومديرى إدارات المعامل بالمحافظات المشاركة فى المسابقة وقيادات المعامل المركزية.

كما شارك بالحضور الدكتورة نهى السمرى، مدير إدارة المعامل، والدكتورة مى وحيد، منسق الأمان الحيوى بالمحافظة.

وسلم الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة ولاء خاطر، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة عبير عبد العزيز، مدير المخاطر الحيوية بوزارة الصحة، الدروع وشهادات التقدير للفائزين وشهادات للمشاركة المتميزة للمشاركين في المسابقة.

 

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