رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الآداب بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الآداب في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بنسبة نجاح 78,43%.

وأشار الدكتور أحمد القاصد الي أن نسبة النجاح بقسم المكتبات والمعلومات 85% ونسبة النجاح بقسم اللغة العربية وآدابها 82% وفي قسم اللغة الإنجليزية وآدابها نسبة نجاح 80% وفي قسم اللغة الفرنسية وآدابها نسبة نجاح 62% في قسم اللغة الألمانية وآدابها نسبة النجاح 48% وقسم اللغة الفارسية وآدابها نسبة 74% وفي قسم اللغة العبرية وآدابها نسبة النجاح 68% في قسم علم الإجتماع نسبة النجاح 72% في قسم التاريخ نسبة النجاح 93% وقسم الجغرافيا شعبة عامة نسبة النجاح 69%.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة الخرائط والمساحة بقسم الجغرافيا 91% وقد بلغت نسبة النجاح في الشعبة العامة قسم الفلسفة 66% كما بلغت نسبة النجاح بقسم الآثار المصرية 71% ونسبة النجاح بقسم علم النفس 93%، كما بلغت نسبة النجاح بشعبة الصحافة - قسم الإعلام 33% وفي الإذاعة والتلفزيون -قسم الاعلام بنسبة نجاح 73%، وفي العلاقات العامة - قسم الإعلام نسبة النجاح 100%.

وأوضح الدكتور محمود الجندي القائم بعمل عميد كلية الآداب أن أجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات 2891 طالب، منهم 207 طالب غائب وحضر الامتحانات 2684 طالب نجح منهم 2105 طالب بينما تبقي 554 طالب لامتحانات الدور الثاني و 232 طالب للإعادة.