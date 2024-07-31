رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة بتعيين رؤساء مجالس أقسام بالكليات

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عدة قرارات مهمة بتعيين وتجديد تكليف عدد من رؤساء مجالس الأقسام بكليات الجامعة.

وذلك فى إطار خطته لتطوير منظومة العمل وضمان انتظام سير العملية التعليمية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بجميع الأقسام بالكليات، ووضع الخطة الدراسية المقررة بكل قسم وتجهيز الجداول الدراسية وتنظيم مواعيد المحاضرات.

حيث أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء مجالس أقسام لكل من:

- الدكتورة نادية عبدالغنى البرماوى الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب.

- الدكتورة أمنية إبراهيم الشناوى الأستاذ بقسم علم النفس.

- الدكتور أحمد محمد دنيا الأستاذ بقسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية.

- الدكتورة مرفت فرج متولى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

- الدكتورة سمية يوسف أبوهيبه الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.

- الدكتور توفيق محمد عبدالمطلب الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الإكلينيكية والمناعة بمعهد الكبد القومى.

- ياسر كمال موسى الأستاذ بقسم طب الكبد والجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال بمعهد الكبد القومى.

- الدكتور محمد عبدالواحد جابر الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب.

- الدكتور علاء عبدالعظيم السيسى الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب.

- الدكتورة سالى سعيد دنيا الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب.

- الدكتور إسماعيل محمد صقر الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.

- الدكتور بهاء الدين عبد الفتاح راضي الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية.

- الدكتور خالد صلاح الدين طه الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية بكلية الزراعة.

- الدكتور عبد اللطيف عبد الوهاب سمك الأستاذ بقسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة.

كما أصدر قرارات بتجديد تكليف للقيام بعمل رؤساء أقسام لكل من:

- الدكتورة هدى سليمان محمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

- الدكتورة رغدة أبوالفتوح أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب.

- الدكتورة إيمان سيد أحمد خلاف الأستاذ بقسم العقاقير والنواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

- الدكتورة عزة السيد منسى الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة.

- الدكتور محمد محمد بدر الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

- الدكتور شادى نجيب علام الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.

- الدكتورة منى سعيد الزغبى الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية.

- الدكتورة هويدا محمد عزوز الأستاذ المساعد بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية بكلية الإعلام.

- الدكتورة عبير صبحى فرحات الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة.

- الدكتورة نورا عبد المعز سمرى الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكليه الحاسبات والمعلومات.

- الدكتوره نيفين حنفي عبد الخالق الأستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكليه التربية الرياضية.

- الدكتور عصام أحمد البدري الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكليه التجارة.

- تكليف الدكتوره يارا محمد عبد الواحد الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.

- الدكتور أيمن أحمد أمين الأستاذ المساعد بقسم الرياضة والتأمين والإحصاء بكلية التجارة.

- الدكتوره إلهام أمين محمد الأستاذ المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة.

- الدكتور إسلام فيض الله عباس الأستاذ المساعد بقسم الانتاج الحيواني بكلية الزراعة.

- الدكتور السيد السعيد عبد الوهاب الأستاذ المساعد بقسم الاتصال التسويقى المتكامل بكلية الإعلام.

- الدكتورة ولاء فايز السريتى الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام.

هذا وأصدر رئيس الجامعة أيضا قرارات بتجديد القيام بأعباء رئاسة مجلس القسم بكلية الحقوق لكل من:

- الدكتور عبد العزيز المرسي العزب الأستاذ المتفرغ بقسم القانون المدني.

- الدكتور محمد سامي الشوا الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الجنائي.

- الدكتور عباس مبروك الغزيري الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفه القانون وتاريخه.

- الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعى الإسلامية.

- ويعهد إلى الدكتور عاطف محمد الفقي الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري القيام بأعباء رئاسة مجلس القسم.