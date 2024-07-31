قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 254مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد مشروعات "الميجا" بتلا لتحسين خدمات الصرف الصحي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تستكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتلا ، بتفقد عدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا) بقري تلا، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

ملف التصالح.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي بتلا

الدخان وصل للسحاب.. القصة الكاملة لحريق مخزن للمواد الكيماوية في المنوفية| فيديو وصور

تفقد المحافظ محطة رفع كفر العلوي بقيمة تعاقدية تجاوزت  46 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 100 % ، والتي تضم شبكات إنحدار بأطوال 8492 م وخطوط طرد بأطوال 1827 م ، وسيخدم المشروع ما يزيد عن 70 ألف مواطن ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال وجاري تسليم المشروع .

كما تفقد محافظ المنوفية محطة رفع صفط جدام بقيمة تعاقدية تجاوزت 96 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 93 % ، والتي تضم شبكات إنحدار بإجمالي أطوال 24ألف و85 م وخطوط طرد بأطوال  900 م ، وأوضح المهندس رشدي عمر أن المشروع سيوفر خدمات الصرف الصحي لقريتي جدام وصفط جدام ، حيث سيتم ضح تصرفات قري كفر الشرفا الغربي وشبرابتوش وميت الكرام بالإضافة الي جدام وصفط جدام الي محطة معالجة صفط جدام ، سيخدم المشروع أكثر من 21 ألف مواطن ، ومن المقرر نهو كافة أعمال المشروع الشهر القادم .

وأختتمت الجولة بتفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصفط جدام بطاقة إستيعابية 4000 / 6000 م3 / يوم ، بقيمة تعاقدية قاربت 112 مليون جنيه ، تنفيذ شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية.

وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم وحدات معالجة، أحواض تجفيف، مزج كلور ، المبني إداري ، معمل ، مباني المولد ، بنسبة إنجاز 80 %.

 وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بالمشروع الذي سيخدم ما يقرب من 37 ألف مواطن بـ6 قري مجاورة وهم جدام وصفط جدام وشبرابتوش وميت الكرام وكفر العلوي وكفر الشرفا الغربي ، ومن المقرر أن يتم إنهاء المشروع نهاية ديسمبر 2024 .

وخلال جولته ، أكد محافظ المنوفية أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام يهدف الي رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام .

شركة مياه الشرب والصرف الصحى المنوفية محافظ المنوفية معالجة مياه الصرف الصحي محطة معالجة مياه الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-