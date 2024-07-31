محافظ المنوفية يقرر تخصيص مقر المركز المحلى القديم لخدمة مرضى التأمين الصحي

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، رافقه خلالها المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي.

وتفقد المحافظ انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي بتلا للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين المكون من 6 عيادات وتفقد الصيدليات ولجنة تنسيق الأدوية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد.

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع المرضى واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم، موجهاً رئيس المدينة بتزويد عدد الاستراحات لخدمة المرضى.



وخلال تفقده ، أمر محافظ المنوفية بتخصيص مقر المركز المحلى القديم بتلا وذلك لاستغلاله كعيادات إضافية للتأمين الصحي تضم أقسام علاجية جديدة كعيادة الأورام والنفسية والعصبية واللجنة الطبية الفرعية تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتلا بتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة ملف التصالح والمحطة الوسيطة ومحطات رفع كفر العلوى وصفط جدام ومعالجة المياه ضمن مشروعات الميجا.