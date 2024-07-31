قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يقرر تخصيص مقر المركز المحلى القديم لخدمة مرضى التأمين الصحي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، رافقه خلالها المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي.

وتفقد المحافظ انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي بتلا للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين المكون من 6 عيادات وتفقد الصيدليات ولجنة تنسيق الأدوية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد.

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع المرضى واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم، موجهاً رئيس المدينة بتزويد عدد الاستراحات لخدمة المرضى.

ملف التصالح.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي بتلا

الدخان وصل للسحاب.. القصة الكاملة لحريق مخزن للمواد الكيماوية في المنوفية| فيديو وصور


وخلال تفقده ، أمر محافظ المنوفية بتخصيص مقر المركز المحلى القديم بتلا وذلك لاستغلاله كعيادات إضافية للتأمين الصحي تضم أقسام علاجية جديدة كعيادة الأورام والنفسية والعصبية واللجنة الطبية الفرعية تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتلا بتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة ملف التصالح والمحطة الوسيطة ومحطات رفع كفر العلوى وصفط جدام ومعالجة المياه ضمن مشروعات الميجا.

منظومة التأمين الصحي المنوفية محافظ المنوفية هيئة التأمين الصحي منظومة التأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-