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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الزمالك يدرس تعديل عقد الشناوي.. وبيراميدز يرفض رحيل مصطفى فتحي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يدرس تعديل عقد الصاعد محمود الشناوي حارس المرمى الشاب الذي شارك مؤخرًا مع الفريق الأول، وسوف يتم الاحتفاظ به للاستفادة منه مستقبلا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد عواد يريد الحصول على 15 مليون سنويا، والزمالك عرض 8 مليون جنيه، ولو رحل سوف يتم جلب حارس آخر بدلا منه، لكن محمود الشناوي من الحراس المميزين وسوف يستمر في الفريق الأول".

وأضاف: "الزمالك يسعى لضم لاعبين مميزين من أصحاب الشخصية الدولية، مثل مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، والذي تم استقباله بتحية كبيرة من الجماهير في المباراة السابقة وكأنه لازال لاعبا في الزمالك.. والنادي يريد ضمه، لكن بيراميدز يرفض رحيله تماما".

وأشار إلى أن إبراهيم عادل تلقى عرضا للاحتراف في أوروبا، وسوف يرحل عن صفوف بيراميدز عقب الأولمبياد، والاتفاقات تمت بشكل كبير لاحتراف اللاعب الشاب الذي يسير على خطى محمد صلاح.

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