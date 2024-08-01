محافظ الشرقية يقيس ضغط الدم خلال انطلاق فعاليات مبادرة 100 يوم صحة

أطلق المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، شارة بدء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والمقامة تحت شعار ( من أول يوم معاك ) وذلك للعام الثاني على التوالي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم المشورة الصحية بالمجان وذلك من مركز طبي النحال بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية، أن المبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتطلقها وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكداً على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة 100 يوم صحة مع توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الفحص التابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وتعرف على طبيعة العمل والأجهزة المستخدمة وخضع المحافظ للكشف الطبي لقياس الضغط والسكر وتابع إجراءات الكشف على المواطنين وأوصى إدارة المركز الطبي والعاملين من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين عليه ومواصلة بذل الجهد والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وخلال متابعته سير العمل بغرفة «فحص المقبلين على الزواج» قدم أحد الشباب الدعوة لمحافظ الشرقية لحضور حفل زفافه ومشاركته فرحته ليوجه المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتواصل معه وإرسال باقة من الورود له متمنياً له حياه زوجية سعيدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ يوم صحة من المقرر أن يتم خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للمرة الأولى بالمحافظة في عدد ٣٥٩ وحدة صحية داخل ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان (الرئة ، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص المواطنين من سن ١٨ عاماً فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة وعلاجها، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة والتي سيتم من خلالها تكثيف إنتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة "، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة ، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية ، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تضم مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، وعلاج أمراض سوء التغذية ، وعلاج وإكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وفحص المقبلين على الزواج ، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الإستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.