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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

31 حفلا فى 14 يوما.. تفاصيل الدورة 32 لمهرجان قلعة صلاح الدين

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.

وصرحت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، بأنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والإجتماعية والثقافية. 

وأضافت أن  المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة  من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة .

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلاً، بواقع  إقامة حفلين متتاليين يومياً على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية  لفرق  دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت “زايد” أنه تم زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور. 

كما أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد من  أبرز الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، حيث يجمع بين التراث الغنائى والموسيقى العريق بجانب التجارب الموسيقية المعاصرة ،  ومنذ إنطلاقه في عام 1990، حقق نجاحاً كبيراً بفضل تنوع وغنى محتواه الفني.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من "الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، والفنانة كارمن سليمان وفرقتها، وفرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، وليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، وفريق بلاك تيما، والفنان لؤي وفرقته، والفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، وفريق جلاس أونيون،  والفنان هشام عباس وفرقته، والصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، والفنانة دينا الوديدي وفرقتها، والفنانة نادية مصطفى وفرقتها، والفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة يوسف صادق، وليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، والفنان إيهاب توفيق وفرقته، وليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) قيادة: محمد الموجي، والفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، وأوركسترا القاهرة السيمفوني (أغانٍ عالمية)، والفنانة نسمة محجوب وفرقتها، والفنانة سمر طارق وفرقتها، والفنان مصطفى حجاج وفرقته، وفرقة مواويل، والشيخ ياسين التهامي وفرقته، والفنان سعد العود وفرقته، والفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة: أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، والفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع  العلاقات الثقافية الخارجية.

يمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون،  تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

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