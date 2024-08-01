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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق حملة 100 يوم صحة في القليوبية .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

انطلقت اليوم فعاليات حملة 100 يوم صحة في القليوبية، اليوم، من المركز الطبي بمدينة بنها للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. 


وأعربت الدكتورة إيمان ريان، عن سعادتها بالتواجد في هذه المناسبة المهمة لإطلاق هذه المبادرة التي تحظى بدعمٍ كامل من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بإطلاق هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول للمواطن في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافيا.


وأضاف الدكتور حمودة الجزار، أن المبادرة تضم 198 فرقة ثابته و44 فرقة متحركة على مستوى المحافظة، بمعدل 4 فرق بكل إدارة صحية، ويتم العمل يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً. 


وأوضح أن هذه المبادرة تتشارك في تنفيذها جميع قطاعات الصحة، مشيرًا إلى أن 100 يوم صحة واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن في كل مكان.


وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة،  في عامها الثاني، أضافت خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.


ولفت إلى نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلًا عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة،
وأشار  وكيل الوزارة  إلى أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، مع الاهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلًا عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـالمبادرة  لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المُستهدفة بخدمات المبادرات، وإطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المواطنين.

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القليوبية 100 يوم صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب محافظ القليوبية محافظ القليوبية

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