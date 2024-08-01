ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ، اليوم الخميس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 2448.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وكانت الأسعار أقل بحوالي 35 دولارًا أمريكيًا من المستوى القياسي البالغ 2483.60 دولارًا أمريكيًا الذي تم تسجيله في 17 يوليو.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولارا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد يتم خفضها في سبتمبر المقبل إذا اتبع الاقتصاد الأمريكي مساره المتوقع، مما يضع البنك المركزي بالقرب من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم ولكنه في منتصف الانتخابات الرئاسية في البلاد. حملة انتخابية.

يميل الذهب ذو العائد الصفري إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.