وزير التعليم العالي يشيد بالدور الريادي لجامعة طنطا في إقليم الدلتا

تفقد اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طنطا بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي لعام 2024 في دورته الثامنة، المنعقد على مدار يومي ١-٢أغسطس2024، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة.



أشاد وزير التعليم العالي بتميز جناح الجامعة، الذي ضم العديد من الخدمات والبرامج التخصصية التي تقدمها الجامعة، وعرضها بشكل رقمي من خلال أجهزة تصفح وأكواد الكترونية تتيح التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة الكترونيا، مشيراً إلى أن جامعة طنطا تعد إحدى أهم الجامعات الرائدة في الدلتا، مؤكداً على تطور الخدمات وتنوع البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، مؤكداً على حجم الإنجازات التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة وتميزها في التصنيفات العالمية مما عزز من مكانتها الريادية محليا وعالميا.

أضاف الدكتور محمد حسين أن جناح الجامعة بالمعرض الجامعة شهد اقبالا كثيفا من المشاركين في المؤتمر، ورواد المؤتمر، للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص الجامعة خلال الفترة الأخيرة على استحداث برامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتأهل الطلاب للمنافسة على المستوى المحلي والدولي، تماشيا مع خطة الجامعة الاستراتيجية، ودعما للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030م .



ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الزيارة بوابة التوظيف التي أطلقتها جامعة طنطا خلال شهر يوليو الماضي عبر موقعها الرسمي والتي تتيح تحقيق التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين عبر منصة واحدة وقاعدة بيانات مشتركة.



وأضاف الدكتور ممدوح المصري أن المعرض يعد فرصة كبيرة لتعريف الطلاب المقبلين على مرحلة التعليم الجامعي ببرامج الجامعة بمختلف الكليات وكذلك للتعرف على احدث البرامج الدراسية بالجامعات والكليات المناظرة وتحقيق التواصل بين المؤسسات التعليمية.

IMG-20240801-WA0027

IMG-20240801-WA0026

IMG-20240801-WA0024