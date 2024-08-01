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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: مهرجان العلمين يؤكد حفاظ مصر على استقرارها رغم التوترات الإقليمية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

ثمن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن ، حضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إحدى فعاليات مهرجان العلمين، وإجراءه لجولات تفقدية لأنشطة المهرجان الرياضية والثقافية والفنية.

وقال “عبد  اللطيف”، إن هذه المشاركة الفاعلة تعكس التزام القيادة المصرية بدعم وتطوير الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة، التي تُعتبر مدينة عالمية بمعاييرها ومقوماتها، تجسد رؤية مصر المستقبلية للتنمية والتكامل في مختلف المجالات.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن ، إلى أنه من خلال مهرجان العلمين، الذي يُعد الحدث الأبرز في مهرجانات الشرق الأوسط حاليًا، التي تُبرهن مصر على قدرتها الفريدة على الحفاظ على استقرارها ودعم مسارها التنموي، رغم التوترات الإقليمية الراهنة.

 

وأكد عبد اللطيف ، أن زيارات الدكتور مصطفى مدبولي في هذا التوقيت الحساس تدل على ثقل مصر الإقليمي، وإمكانيتها الفريدة في الحفاظ على استقرارها ودفع عجلة التنمية.


وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي ينقلها مهرجان العلمين تسلط الضوء على أن هذا المهرجان ليس مجرد حدث ترفيهي ، بل هو مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات.

وأضاف عبد اللطيف ، أن مهرجان العلمين يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، حيث يجمع بين الترفيه والتنمية السياحية،  والاقتصادية  في إطار واحد .


ولفت المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي يتضمنها المهرجان تعكس مدى التزام الدولة بتقديم الأفضل لمواطنيها، وتحويل مدينة العلمين إلى مركز حيوي يجسد رؤية مصر المستقبلية.

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