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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت الـ 40 ألف جنيه .. تغير في أسعار الحديد والأسمنت| تفاصيل

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم استقرارا على المستوى المحلي خاصة بعد أن سجل الطن فى وقت سابق حوالي 45 ألف ليتراجع لاحقا الى 40 ثم سجل 38 ألف جنيه فقط خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة استقرار سعر الدولار، وبعد هبوط خام البيليت عالميًّا. 


أسعار الحديد والأسمنت اليوم 


ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة استقرار كبير .

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ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 


وسجلت أسعار الحديد اليوم الخميس كما يلي:-

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفًا و600 جنيه.

- كما بلغ سعر حديد عز  نحو 42022 ألف جنيه.

- كما سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و150 جنيه.

- كما وصل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و50 جنيه.

- فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه.

- كما وصل سعر حديد المراكبي إلي 38 ألف جنيه.

- و سجل سعر حديد العلا نحو 38 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 


وبلغت أسعار الأسمنت اليوم الخميس كما يلي:-

- استقر سعر الأسمنت الرمادي عند2252.79 جنيه للطن.

- كما سجل سعر أسمنت المسلح 2.000 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن

-  بلغ سعر أسمنت جنوب الوادي 1930 جنيهًا للطن.

- وبلغ سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن

- بلغ سعر أسمنت السويس 1990جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان 1980 جنيهًا للطن.

- فيما سجل سعر أسمنت المخصوص 1950 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1310 - 1370 جنيها،

- سجل الاسمنت المقاوم بين 2120-2220 جنيهًا

- سجل سعر الأسمنت الأبيض تراوح بين 3900-3920 جنيه.

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ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق.. الحديد والأسمنت بكام؟

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لو هتبني.. أسعار الحديد والاسمنت اليوم


و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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