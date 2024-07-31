لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت، يقدمها موقع “صدى البلد”، أولاً بأول وفقا لآخر التحديثات، وذلك تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت عن الأسعار في الأسواق وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير، وفتح عمليات البناء.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح على مخالفات البناء.

سعر حديد عز 41,500 جنيه

سعر حديد سرحان 38,800 جنيه

سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه

سعر حديد عطية 39,000 جنيه

سعر حديد العشري 38,800 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه

سعر حديد المدينة 38,800 جنيه

سعر حديد بشاي 41,200 جنيه

سعر حديد العتال 39,000 جنيه

سعر حديد المعادي 38,800 جنيه

سعر حديد الكومي 38,800 جنيه

سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه

سعر حديد المصريين 41,100 جنيه

الحديد والأسمنت

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت النصر 2,120 جنيها

سعر أسمنت سيناء 42.5 2,070 جنيها

سعر أسمنت حلوان 2,160 جنيها

سعر أسمنت المنيا 1,950 جنيها

سعر أسمنت المهندس 2,160 جنيها

سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,380 جنيها

سعر أسمنت النهضة 2,230 جنيها

سعر أسمنت أسوان 2,130 جنيها

سعر أسمنت السد العالي 2,120 جنيها

سعر أسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه

سعر أسمنت المعلم 2,070 جنيها

سعر أسمنت السهم 2,070 جنيها

سعر أسمنت الفهد 2,060 جنيها

سعر أسمنت وادي النيل 2,070 جنيها

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2,070 جنيها

سعر أسمنت المسلح 2,000 جنيه

سعر أسمنت جنوب الوادي 2,060 جنيها

سعر أسمنت المخصوص 2,120 جنيها

سعر أسمنت السويس 2,160 جنيها

سعر أسمنت السويدي 2,350 جنيها

سعر أسمنت العسكري 2,090 جنيها

سعر أسمنت تايتان 1,970 جنيها

سعر أسمنت المصري 1,940 جنيها

سعر أسمنت الممتاز 2,040 جنيها

سعر أسمنت التعمير 1,980 جنيها

سعر أسمنت الصعيد 2,150 جنيها

سعر أسمنت أسيوط 2,210 جنيهات

سعر أسمنت المصريين 1,990 جنيها

سعر أسمنت العامرية عادة 2,310 جنيهات

سعر أسمنت البرج 2,320 جنيها

وتعد هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.