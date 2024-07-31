لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت، يقدمها موقع “صدى البلد”، أولاً بأول وفقا لآخر التحديثات، وذلك تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت عن الأسعار في الأسواق وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير، وفتح عمليات البناء.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح على مخالفات البناء.
سعر حديد عز 41,500 جنيه
سعر حديد سرحان 38,800 جنيه
سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه
سعر حديد عطية 39,000 جنيه
سعر حديد العشري 38,800 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه
سعر حديد المدينة 38,800 جنيه
سعر حديد بشاي 41,200 جنيه
سعر حديد العتال 39,000 جنيه
سعر حديد المعادي 38,800 جنيه
سعر حديد الكومي 38,800 جنيه
سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه
سعر حديد المصريين 41,100 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
سعر أسمنت النصر 2,120 جنيها
سعر أسمنت سيناء 42.5 2,070 جنيها
سعر أسمنت حلوان 2,160 جنيها
سعر أسمنت المنيا 1,950 جنيها
سعر أسمنت المهندس 2,160 جنيها
سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,380 جنيها
سعر أسمنت النهضة 2,230 جنيها
سعر أسمنت أسوان 2,130 جنيها
سعر أسمنت السد العالي 2,120 جنيها
سعر أسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
سعر أسمنت المعلم 2,070 جنيها
سعر أسمنت السهم 2,070 جنيها
سعر أسمنت الفهد 2,060 جنيها
سعر أسمنت وادي النيل 2,070 جنيها
سعر أسمنت العسكري بني سويف 2,070 جنيها
سعر أسمنت المسلح 2,000 جنيه
سعر أسمنت جنوب الوادي 2,060 جنيها
سعر أسمنت المخصوص 2,120 جنيها
سعر أسمنت السويس 2,160 جنيها
سعر أسمنت السويدي 2,350 جنيها
سعر أسمنت العسكري 2,090 جنيها
سعر أسمنت تايتان 1,970 جنيها
سعر أسمنت المصري 1,940 جنيها
سعر أسمنت الممتاز 2,040 جنيها
سعر أسمنت التعمير 1,980 جنيها
سعر أسمنت الصعيد 2,150 جنيها
سعر أسمنت أسيوط 2,210 جنيهات
سعر أسمنت المصريين 1,990 جنيها
سعر أسمنت العامرية عادة 2,310 جنيهات
سعر أسمنت البرج 2,320 جنيها
وتعد هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.