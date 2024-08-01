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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني بشأن المستجدات في المنطقة

وير الخارجية عماني
وير الخارجية عماني ونظيرة الإيراني

تلقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الخميس، من القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر والتشاور حول المستجدات في المنطقة وحالة التصعيد الخطير التي تشهدها جراء تعنت واستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل والعمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تمارسها لإنهاك جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

وخلال الاتصال، أكد الجانبان على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره المنوط به في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع هذا العدوان الإسرائيلي الآثم والذي لا يراعي بل ينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية، ومحاسبة كل معتد أثيم.

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