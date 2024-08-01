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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين في السراي الحكومي

صدى البلد

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزيري الخارجية والدفاع البريطانيين في السراي الحكومي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

توسيع دائرة الخطر.. رئيس الوزراء اللبناني يدين اغتيال إسماعيل هنية في طهران

أدان رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على بيروت واغتـ.يال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال ميقاتي في مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني: “مسؤليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتـ.يال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الامنية التي حصلت مساء أمس ونقلت الوضع من حالة الاشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف كبيرة، من خلال استهداف العاصمة باعتداء إسرائيلي سقط بنتيجته ضحايا أبرياء، وكأن لبنان أضحى ساحة للحرب والقتل والدمار، وكنت اتمنى لو ان الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم، لان نهج المقاطعة غير مفيد في هذا الظرف الخطير”.

أضاف رئيس الوزراء اللبناني: “هنا بيروت تقصف وتُغـ.تال فيها العدالة الانسانية، وهناك الجنوب لا يزال تحت القصف والحرق والقتل والتهجير وتدمير البلدات، على مشهد من العالم، وكأن كل ما يحصل من إجرام هو مجرد حادث”. 

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: “اننا ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل. ونتوجه بالتعزية من اهل الضحايا ونأمل ان تتوقف حالة القتل ، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع ان لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي  للجم هذا التفلت الخطير”.

ميقاتي يدين اغتيـ.ال هنية

كما شدد ميقاتي على إدانته بقوة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا: “نرى في هذا العمل خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة، كما نتقدم بالتعزية من اهالي ضحايا مجدل شمس العربية في الجولان المحتل، وندعو العالم الشاهد على جرائم اسرائيل إلى اجبارها على وقف اطلاق النار والتزام القرارات والقوانين الدولية وتنفيذ القرار 1701، وكفى ان يكون العالم شاهدا  على اجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الآلاف”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: “ندائي الى اللبنانيين، ان نتكاتف جميعا ونكون قادرين على إثبات وحدتنا و تأكيد تضامننا مع اهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال اي منطقة من لبنان، واننا نطالب فورا بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهودا للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار”. 

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه سيبقى على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان والاخوة العرب لمنع تفاقم الأمور، والعمل من اجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكوّن إنعكاساتها كبيرة .

ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني بيروت إسماعيل هنية حركة حماس طهران

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