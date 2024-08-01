70 ألف مسافر عالق.. 7 شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن سبع شركات طيران قد ألغت رحلاتها إلى إسرائيل وسط توترات متصاعدة مع إيران وحزب الله اللبناني.

ووفقا للتقرير القناة 12 العبرية، ألغت دلتا والخطوط الجوية المتحدة ولوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وطيران الهند جميع الرحلات القادمة إلى إسرائيل.

وفي وقت مبكر من هذا الصباح، هبطت رحلة لوفتهانزا من ميونيخ إلى تل أبيب في لارنكا، قبرص، ثم استدارت وعادت إلى ألمانيا، بعد أن رفض الطاقم السفر إلى إسرائيل.

وأضافت القناة العبرية أن فلاي دبي ألغت بعض رحلاتها المجدولة.

ويقال إن حوالي 70،000 مسافر عالق في مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث يحاول البعض اللحاق بآخر الرحلات الجوية خارج البلاد في حالة إلغاء المزيد من الرحلات والبعض الآخر يتطلع إلى إلغاء رحلاتهم خوفا من عدم تمكنهم من العودة مجددا.

وتأتي هذه الإلغاءات في الوقت الذي تتنظر فيه إسرائيل هجمات للرد على اغتيالات الرئيس العسكري لحزب الله فؤاد شكر في وقت سابق من هذا الأسبوع في بيروت - بعد أن قتل صاروخ أطلقته الجماعة الإرهابية 12 طفلا في مرتفعات الجولان يوم السبت - وزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.