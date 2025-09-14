قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات وذويهم، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكدت أن عملية الصرف ستتم في موعدها الطبيعي دون أي تغيير.
 

موعد صرف المعاشات بالزيادة الاخيرة 

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بداية من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر عبر مختلف قنوات الصرف الرسمية، بالزيادة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. 

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادة مستمرة في جميع الاستحقاقات الشهرية المقبلة.

أماكن صرف متعددة لتجنب الزحام

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توسيع نطاق قنوات الصرف لتوفير أقصى قدر من التسهيلات للمستفيدين، حيث يمكن الحصول على المعاش من خلال:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن قيمة الاستحقاقات بعد الزيادة، باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح المنصة الرقمية كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاشات والمستحقات الشهرية.
الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــا.
  2. اختيار الخدمة المراد الحصول عليها وهي "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بعد استكمال الخطوات السابقة.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش لتأكيد الدخول.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرةً كافة البيانات الخاصة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة للمواطن
معاشات موعد معاشات شهر أكتوبر الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

