موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات وذويهم، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكدت أن عملية الصرف ستتم في موعدها الطبيعي دون أي تغيير.



موعد صرف المعاشات بالزيادة الاخيرة

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بداية من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر عبر مختلف قنوات الصرف الرسمية، بالزيادة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادة مستمرة في جميع الاستحقاقات الشهرية المقبلة.

أماكن صرف متعددة لتجنب الزحام

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توسيع نطاق قنوات الصرف لتوفير أقصى قدر من التسهيلات للمستفيدين، حيث يمكن الحصول على المعاش من خلال:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن قيمة الاستحقاقات بعد الزيادة، باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح المنصة الرقمية كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاشات والمستحقات الشهرية.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية: