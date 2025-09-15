مدير مكتبة الإسكندرية: النظم السياسية تنهار قبل المجتمعات

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ النظم الإجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية، أن النظم السياسية هي من تنهار قبل إنهيار المجتمعات، مشيرا إلى أنه ظهر ذلك في عدد من الدول ومنها ليبيا وسوريا.

وقال أحمد زايد، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بد من جود قوانين حاكمة داخل الدولة لتحقيق الأمن والسلام والإٍستقرار، مع ضمان تطبيقه بشكل سليم ورادع ضد كل من يخرج عن القانون

وتابع أستاذ النظم الإجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية، أن المشكلات الأساسية في الدولة العربية الوطنية انها في تكوينها راهنت رهانت غير صحيحة بان النزعة القبلية القبيلة تشكل مخاطر على المجتمعات، لذا فكان لا بد من تطبيق مفهوم الدولة الوطنية في الدول العربية.