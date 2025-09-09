قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
محافظات

بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والجامعة العربية المفتوحة بمصر

بروتوكول بين مكتبة الإسكندرية والجامعة العربية
بروتوكول بين مكتبة الإسكندرية والجامعة العربية
أحمد بسيوني

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة نرمين خضر؛ رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، اتفاقية تعاون بين المكتبة والجامعة، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود؛ رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور محمد الزكري؛ رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة.

وقال الدكتور أحمد زايد إن هذا البروتوكول يمثل التعاون الثاني مع مؤسسات سمو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، بعد توقيع اتفاقية تعاون بين المكتبة والمجلس العربي للطفولة والتنمية. 

وأكد أن هذا التعاون له دلالات عميقة نتيجة التشجيع الذي نلقاه من سمو الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وأيضًا لأن الأهداف التي تحققها هذه المؤسسات المتعددة تتلاقى وتتعانق مع الأهداف التي تسعى مكتبة الإسكندرية لتحقيقها، حيث تهتم المكتبة بقضايا الطفولة والمرأة والتنمية المستدامة والبحث العلمي والتعليم، فهي تستضيف عددًا كبيرًا من الطلاب العرب والأفارقة ولديها برامج كثيرة تقدم لطلاب الجامعة خدمات بحثية غير موجودة بالجامعات المصرية.

وشدد زايد على أن المكتبة مفتوحة دائمًا لكل المبادرات المنيرة الحافزة للهمة من أجل مزيد من التقدم والتنمية في مجتمعاتنا العربية، مؤكدًا إيمانه بأن المؤسسات التي أنشأها الأمير طلال مستمرة وسوف تزدهر وتتزايد. وشدد في الختام على أن العلاقات المصرية السعودية متميزة واستراتيجية تحت قيادة عربية مستنيرة في البلدين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين خضر أن هذا البروتوكول يعكس الإيمان العميق بقيمة المعرفة ودور المؤسسات المعرفية والثقافية في خدمة الإنسان والمجتمع، لافتة إلى أن الجامعة العربية المفتوحة قامت منذ تأسيسها على الرؤية الإنسانية الرائدة التي أطلقها مؤسسها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، بهدف إتاحة التعليم العالي بجودة عالمية وإزالة الحواجز أمام الشباب العربي للالتحاق بركب العلم والمعرفة في إطار مؤسسة تسعى لخدمة أمتها ومستقبلها.

وقالت إن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يمثل خطوة واثقة نحو شراكة علمية وثقافية حقيقية بين ما لدى الجامعة من خبرات أكاديمية وما تمتلكه المكتبة من كنوز معرفية ومصادر بحثية لا تقدر بثمن، مما سيفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والباحثين ويتيح لهم الوصول لموارد ثرية بما يعزز قدرتهم ويؤهلهم ليكونوا فاعلين في تنمية مجتمعهم.

وأضافت: "نؤمن أن ما نوقعه اليوم ليس مجرد بروتوكول تعاون بل عهد بالعمل المشترك والتزام بتسخير إمكاناتنا لخدمة أهداف عليا تتمثل في نشر العلم ودعم البحث وترسيخ قيم الثقافة والحوار، وبذلك نسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل".

