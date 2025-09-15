قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 يبحث زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين  تطورات الأوضاع بالمنطقة .
ويناقش المشاركون بالقمة سبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدفع بالعمل العربي والإسلامي المشترك نحو أفاق أوسع في ظل التحديات الراهنة.
وسوف يلقى الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والاسلامية كلمات خلال القمة تتناول تطورات الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي .


كما تتضمن فعاليات القمة التقاط صورة جماعية للزعماء ورؤساء الحكومات واعتماد برنامج عمل القمة ومشروع بيان القمة .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعرب – خلال اتصال هاتفى اجراه مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر مؤخرا – عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.

القمة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى قطر القمة العربية الاسلامية الطارئة الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الدنمارك تضخ 9.1 مليار دولار في مشروع واسع لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الجوية

أرشيفية

العراق يعلن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات بالتعاون مع السعودية

أرشيفية

جوتيريش يدعو إلى التعجيل بجهود تعزيز بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد