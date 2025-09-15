زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة

يبحث زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين تطورات الأوضاع بالمنطقة .

ويناقش المشاركون بالقمة سبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدفع بالعمل العربي والإسلامي المشترك نحو أفاق أوسع في ظل التحديات الراهنة.

وسوف يلقى الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والاسلامية كلمات خلال القمة تتناول تطورات الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي .



كما تتضمن فعاليات القمة التقاط صورة جماعية للزعماء ورؤساء الحكومات واعتماد برنامج عمل القمة ومشروع بيان القمة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعرب – خلال اتصال هاتفى اجراه مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر مؤخرا – عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.