غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية

أعربت الحكومة السودانية، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات السودانية، ووصفتها بأنها "إجراءات أحادية لا تسهم في تحقيق السلام".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إن هذه العقوبات "لا تساعد في تحقيق الأهداف التي ذكرتها وزارة الخزانة الأمريكية، والمتمثلة في دعم السلام وحفظ الأمن في السودان والمنطقة".

وأضاف البيان أن "التعاطي مع الأزمات ينبغي أن يتم عبر الحوار المباشر، وليس من خلال افتراضات تروج لها جهات ذات أجندات سياسية لا تعكس تطلعات الشعب السوداني".

وشددت الحكومة على أن تحقيق السلام في السودان "مسؤولية سودانية في المقام الأول"، مؤكدة استعدادها للعمل المشترك مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية شريطة احترام السيادة الوطنية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وكتيبة "البراء بن مالك" المسلحة، بدعوى تورطهما في النزاع الدائر بالبلاد وارتباطهما بإيران.

وأشارت واشنطن إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى "تقليص النفوذ الإسلامي داخل السودان والحد من الأنشطة الإقليمية الإيرانية".

يذكر أن جبريل إبراهيم يرأس حركة العدل والمساواة، وهي جماعة مسلحة سابقة من دارفور وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2020، وتقاتل حالياً إلى جانب الجيش السوداني.