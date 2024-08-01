قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على خطى وسام أبو علي.. مهاجم فلسطيني جديد يوقع للنادي الأهلي

صدى البلد

يعد المهاجم الفلسطيني عمر فرج، أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الفلسطينية، حيث يلعب في مركز المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 22 عامًا . 

يلعب حالياً في صفوف نادي آيك سولنا السويدي، ويشارك في الدوري السويدي الممتاز. يتميز فرج بمهاراته الهجومية وقدرته على اللعب في مراكز مختلفة في الخط الأمامي.

المسيرة الدولية: على المستوى الدولي، مثّل عمر فرج منتخب فلسطين في مناسبتين. وعلى الرغم من أنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن مع المنتخب الوطني، إلا أن مشاركاته الدولية تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته وقدرته على التطور.

الإحصائيات مع النادي:

  • النادي الحالي: آيك سولنا (السويد)
  • العمر: 22 سنة (9 مارس 2002)
  • الطول: 1.75 متر
  • الرقم: 9

إحصائيات الأداء:

  • عدد المشاركات: 16 مباراة
  • الأهداف: 1 هدف
  • الصناعات: 2 تمريرات حاسمة
  • التقييم: 7.2
  • البطاقات الصفراء: 0
  • البطاقات الحمراء: 0

أهم البطولات:

  • الدوري السويدي الممتاز
  • كأس آسيا
  • المشاركة في تصفيات كأس العالم آسيا
  • المشاركة تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عامًا

تحليل الأداء: عمر فرج لاعب يتمتع بقدرات فنية جيدة ومهارات هجومية متميزة. على الرغم من قلة أهدافه حتى الآن، إلا أن معدل تقييمه الجيد (7.2) يعكس تأثيره الإيجابي في المباريات، سواء من خلال صناعة الفرص أو مساهماته في بناء اللعب. عدم تلقيه أي بطاقات صفراء أو حمراء يظهر انضباطه التكتيكي على أرض الملعب.

إذا تمت صفقة انتقاله إلى الأهلي المصري، فمن المتوقع أن يشكل فرج إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة مع سعي الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب وواعدين قادرين على إحداث الفارق في البطولات المحلية والقارية.

مسيرة اللاعب عمر فرج:

عمر فرج، المهاجم الفلسطيني الصاعد، خاض مسيرة متنوعة عبر عدة أندية في أوروبا. وفيما يلي استعراض للأندية التي لعب لها خلال مسيرته:

بروما بويكارنا (السويد) - بدأ عمر فرج مسيرته الاحترافية مع نادي بروما بويكارنا.

  • تاريخ الانتقال: 13 ديسمبر 2019

أتليتكو ليفانتي (إسبانيا) - انتقل إلى أتليتكو ليفانتي في إسبانيا.

  • تاريخ الانتقال: 7 أغسطس 2021

ليفانتي (إسبانيا) - بعد ذلك، انتقل إلى الفريق الأول لنادي ليفانتي.

  • تاريخ الانتقال: 2 يناير 2022

ديغرفورس (السويد) - عاد إلى السويد للانضمام إلى نادي ديغرفورس.

  • تاريخ الانتقال: 21 يوليو 2022

إعارة إلى أتليتكو ليفانتي - تمت إعارته مجددًا إلى أتليتكو ليفانتي.

  • تاريخ الإعارة: 1 يناير 2023

إعارة إلى ليفانتي - استمر في التنقل بين الأندية بالإعارة إلى ليفانتي.

  • تاريخ الإعارة: 1 يناير 2023

آيك سولنا (السويد) - انتهت إعاراته وعاد لينضم إلى نادي آيك سولنا السويدي.

  • تاريخ الانتقال: 1 فبراير 2023

هذه التنقلات توضح مرونة عمر فرج وقدرته على التكيف مع مختلف الدوريات الأوروبية، مما يجعله لاعبًا ذا خبرة واسعة رغم صغر سنه.

وفقاً لتقارير صحفية، يقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الواعد عمر فرج، القادم من نادي آيك سولنا السويدي.

 وأكدت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الأهلي بات على مشارف الإعلان عن هذه الصفقة التي من المتوقع أن تكون إضافة قوية للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعزيز صفوفه الهجومية في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

أكدت الصحيفة أن صفقة انتقال عمر فرج إلى الأهلي باتت وشيكة، حيث وافق نادي آيك سولنا على العرض المقدم من القلعة الحمراء. 

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على العقد مقابل 20 مليون كرونة سويدية."

المنتخب الوطني منتخب فلسطين الدوري السويدي الأهلى عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-