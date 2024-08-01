على خطى وسام أبو علي.. مهاجم فلسطيني جديد يوقع للنادي الأهلي

يعد المهاجم الفلسطيني عمر فرج، أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الفلسطينية، حيث يلعب في مركز المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 22 عامًا .

يلعب حالياً في صفوف نادي آيك سولنا السويدي، ويشارك في الدوري السويدي الممتاز. يتميز فرج بمهاراته الهجومية وقدرته على اللعب في مراكز مختلفة في الخط الأمامي.

المسيرة الدولية: على المستوى الدولي، مثّل عمر فرج منتخب فلسطين في مناسبتين. وعلى الرغم من أنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن مع المنتخب الوطني، إلا أن مشاركاته الدولية تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته وقدرته على التطور.

الإحصائيات مع النادي:

النادي الحالي: آيك سولنا (السويد)

آيك سولنا (السويد) العمر: 22 سنة (9 مارس 2002)

22 سنة (9 مارس 2002) الطول: 1.75 متر

1.75 متر الرقم: 9

إحصائيات الأداء:

عدد المشاركات: 16 مباراة

16 مباراة الأهداف: 1 هدف

1 هدف الصناعات: 2 تمريرات حاسمة

2 تمريرات حاسمة التقييم: 7.2

7.2 البطاقات الصفراء: 0

0 البطاقات الحمراء: 0

أهم البطولات:

الدوري السويدي الممتاز

كأس آسيا

المشاركة في تصفيات كأس العالم آسيا

المشاركة تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عامًا

تحليل الأداء: عمر فرج لاعب يتمتع بقدرات فنية جيدة ومهارات هجومية متميزة. على الرغم من قلة أهدافه حتى الآن، إلا أن معدل تقييمه الجيد (7.2) يعكس تأثيره الإيجابي في المباريات، سواء من خلال صناعة الفرص أو مساهماته في بناء اللعب. عدم تلقيه أي بطاقات صفراء أو حمراء يظهر انضباطه التكتيكي على أرض الملعب.

إذا تمت صفقة انتقاله إلى الأهلي المصري، فمن المتوقع أن يشكل فرج إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة مع سعي الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب وواعدين قادرين على إحداث الفارق في البطولات المحلية والقارية.

مسيرة اللاعب عمر فرج:

عمر فرج، المهاجم الفلسطيني الصاعد، خاض مسيرة متنوعة عبر عدة أندية في أوروبا. وفيما يلي استعراض للأندية التي لعب لها خلال مسيرته:

بروما بويكارنا (السويد) - بدأ عمر فرج مسيرته الاحترافية مع نادي بروما بويكارنا.

تاريخ الانتقال: 13 ديسمبر 2019

أتليتكو ليفانتي (إسبانيا) - انتقل إلى أتليتكو ليفانتي في إسبانيا.

تاريخ الانتقال: 7 أغسطس 2021

ليفانتي (إسبانيا) - بعد ذلك، انتقل إلى الفريق الأول لنادي ليفانتي.

تاريخ الانتقال: 2 يناير 2022

ديغرفورس (السويد) - عاد إلى السويد للانضمام إلى نادي ديغرفورس.

تاريخ الانتقال: 21 يوليو 2022

إعارة إلى أتليتكو ليفانتي - تمت إعارته مجددًا إلى أتليتكو ليفانتي.

تاريخ الإعارة: 1 يناير 2023

إعارة إلى ليفانتي - استمر في التنقل بين الأندية بالإعارة إلى ليفانتي.

تاريخ الإعارة: 1 يناير 2023

آيك سولنا (السويد) - انتهت إعاراته وعاد لينضم إلى نادي آيك سولنا السويدي.

تاريخ الانتقال: 1 فبراير 2023

هذه التنقلات توضح مرونة عمر فرج وقدرته على التكيف مع مختلف الدوريات الأوروبية، مما يجعله لاعبًا ذا خبرة واسعة رغم صغر سنه.

وفقاً لتقارير صحفية، يقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الواعد عمر فرج، القادم من نادي آيك سولنا السويدي.

وأكدت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الأهلي بات على مشارف الإعلان عن هذه الصفقة التي من المتوقع أن تكون إضافة قوية للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعزيز صفوفه الهجومية في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

أكدت الصحيفة أن صفقة انتقال عمر فرج إلى الأهلي باتت وشيكة، حيث وافق نادي آيك سولنا على العرض المقدم من القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على العقد مقابل 20 مليون كرونة سويدية."